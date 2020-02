Une vidéo enflamme la toile en ce moment. Cette vidéo montre un « pasteur » qui se lave à l’église et demande aux fidèles de boire l’eau de son bain.

C’est incroyable et dégoûtant. C’est dingue de voir ce que le temple de Dieu est devenu de nos jours. Et quand Karl Marx disait que la religion est l’opium, il n’a pas totalement tort. Car, la religion est un chou gras auquel tout le monde s’y consacre aujourd’hui.

Et si peut-être vous en douter, aller visionner cette vidéo dégoûtante qui circule sur les réseaux sociaux actuellement. La vidéo devenue virale sur la toile montre un « prétendu » homme de Dieu de l’église Endtime Church of Nation de Ghana, en train de prendre son bain dans un tonneau et ensuite on le voit partager cette eau aux membres de son église.

C’est sans doute l’acte le plus dégoûtant que l’on puisse voir et c’est choquant que ses fidèles aient été plus qu’excités de boire l’eau sale du bain de leur pasteur.

Selon ce dernier, c’est Dieu lui-même qui aurait ordonné de le faire histoire d’apporter des bénédictions à ceux qui la boiraient.