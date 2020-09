Gohou Michel et Digbeu Cravatte traitent de sorciers les présidents de…

Depuis quelques semaines, l’élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) s’est voulue similaire à un feuilleton marqué naturellement de plusieurs rebondissements.

La semaine dernière seulement, la fédération ivoirienne de football invalidaient la candidature de Didier Drogba, une décision qui reste visiblement indigeste pour la plupart des Ivoiriens.

Gohou Michel et son compagnon Digbeu Cravate également en déphasage avec ce rejet se sont à leur tour prononcés via une vidéo qui alimente à souhait la toile.

Restant fidèle à leur tempo humoristique, les acteurs se sont insurgés d’une action qu’ils qualifient pour la circonstance de sorcellerie.

“les sorciers dans cette affaire, ce sont les présidents de clubs. Toi tu pays ton joueur a 50.000 FCFA, le mieux payé, c’est a 75.000 et là encore, ça n’arrive pas tout le temps. Après le match, le joueur est obligé d’aller manger garba pour dormir. quand même lui il va travailler comment? on te dit maintenant : voilà quelqu’un qui peut te payer un joueur à 500.000 et puis toi; tu veux aller là ou tu paies 50.000. ce n’est pas la sorcellerie ça?” a dénoncé l’artiste comédien Gohou Michel.

Même si Gohou et son acolyte Digbeu Cravate adoptent un style à priori sarcastique, ils portent bel et bien le message et invitent les organisateurs à une impartialité pour la tenue des élections.

“Mettez Drogba dedans et puis allez aux élections (…) c’est à dire tu veux l’éliminer dès le départ pour qu’il ne soit même pas sur le liste des candidats. il faut arrêter ça” a décrié de son coté Digbeu Cravate.

Les attentions quant à elles restent figées sur la reprise encore incertaine du processus électoral à la course vers la présidence de la FIF.

Espérons juste que la sensibilisation de Gohou Michel et Dibgeu cravate ne tombe pas dans des oreilles de sourd.