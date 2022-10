Gorgne des syndicats du secteur primaire : le gouvernement entame des négociations

Le Gouvernement ouvre les négociations avec le secteur primaire. Dans le cadre de la pacification du climat social, le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public a organisé une réunion d’ouverture des négociations avec l’intersyndicale du secteur primaire regroupant, le syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture du Sénégal (SYTRAPS), le syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture (SYNTTAS) et le syndicat national des techniciens de l’élevage du Sénégal (SNTES), le mardi 18 octobre 2022 à la salle de conférence du Ministère.

Ont pris part à la rencontre, Messieurs les Ministres Gallo Bâ, de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Aly Ngouille Ndiaye, de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Papa Sagna Mbaye, des Pêches et de l’Économie maritime, Aly Saleh Diop, de l’Elevage et des Productions animales et Samba Sy, du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions.

Ont également pris part à cette rencontre les représentants du Ministère des Finances et du budget, du Haut conseil du dialogue social et les Directeurs et autres chefs de services.

Un comité technique a été mis en place et se réunira le jeudi 20 octobre en vue de la préparation de la plénière prévue le mardi 25 novembre 2022.

A noter que les responsables syndicaux sont sortis avec un brin d’espoir après la rencontre avec les membres du gouvernement.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru