Gorgui Sy Dieng réfectionne des Maternités dans les îles du Saloum

Gorgui Sy Dieng continue de faire dans le social. En effet, le basketteur sénégalais de Memphis s’est engagé à réfectionner les maternités des îles du Saloum.

L’international sénégalais de basket-ball, pensionnaire de la franchise Nba des Grizzlies de Memphis Gorgui Sy Dieng a procédé ce mercredi à la remise d’un chèque pour la refection de maternités situées aux Îles du Saloum. Le patron de la Fondation Gorgui Dieng et les membres du directoire de la fondation ont auparavant signé la convention de partenariat avec les initiateurs du projet de réfection et d’équipement des maternités de Bassar, Djirnda et Ndangane. La réfection des bâtiments fortement dégradés objet de l’appui financier sera suivie d’une dotation en matériel médical par la fondation Gorgui Dieng et ses partenaires.

La fondation 1000 shades of women, la fondation sopidaxaline et l’association Niominka sont les partenaires pour cette action qui fait partie des quatre axes de la fondation mise en place par l’international de basket.