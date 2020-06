Gouvernement : Le Palais confirme les rumeurs de remaniement

Un prochain remaniement du gouvernement se précise de plus en plus. Et, cette fois-ci, ce n’est pas seulement au sein de l’opinion que cette éventualité est évoquée, mais même au sein du Palais de la République, il se trouve des défenseurs pour un remaniement du gouvernement. Et quand, c’est au Palais que cette éventualité est évoquée, cela donne du crédit à la rumeur.

Conseiller du Président de la République Macky Sall, Babacar Lô Ndiaye vient d’accréditer la thèse au cours de l’émission : « Les doléances de la cité ».

Babacar Lô Ndiaye propose un remaniement ministériel afin de procéder au plus vite à un remplacement du gouvernement actuel dont à ses yeux, certains ministres ne défendent suffisamment le Président de la République Macky Sall face aux attaques dont il fait l’objet. Des ministres prompts à se livrer entre eux des guéguerres.

Face à cette perspective de remaniement du gouvernement nécessaire rendu nécessaire par les problèmes que le Sénégal est en train de rencontrer, des ministres ne ferment plus les yeux, la nuit. Des ministres qui ont fini d’étaler leurs incompétences ou qui font tout de travers avec la gestion de la crise liée à l’apparition de la covid-19.

Le remaniement ministériel se précise

Un coup de balai au sein de l’équipe gouvernementale devient une demande pressante de l’opinion lassée, du comportement de certains ministres. Des ministres qui n’arrivent pas à mettre en œuvre les directives du Président de la République Macky Sall. L’on en est à se demander également si certains ministres sont toujours membres du gouvernement, tant ils apparaissent comme de véritables fantômes. Ils sont membres du gouvernement, mais ne font aucune action, ne prennent aucune initiative au sein du département qui leur est confié.

Le Président de la République Macky Sall dans la perspective de la gestion de la période post covid-19 a besoin d’insuffler un nouveau souffle à son gouvernement et cela doit démarrer ici et maintenant par le remaniement que tout le monde réclame.

