Macky attaqué, l’APR se cache et BBY se terre : seul un opposant le défend…le voici

Les défenseurs du Président de la République Macky Sall qui fait l’objet de plusieurs attaques même en cette période de crise sanitaire avec la propagation de la covid-19, ne se trouvent pas forcément dans le camp de la mouvance présidentielle. Alors que le régime est mis à mal dans la gestion de certains dossiers, poussant certains partisans du pouvoir qui bénéficient de toutes sortes de privilèges à se terrer ou à raser les murs, c’est pourtant un opposant qui s’est jusqu’ici distingué par son opposition radicale, qui vient sur les plateaux de télévision défendre Macky Sall.

Alors que les membres du régime se cachent : l’opposant Mamadou Massaly défend Macky Sall

Ces derniers temps, tous les pourfendeurs du Chef de l’Etat Macky Sall se sont mis à l’attaquer, le plaçant comme le grand responsable du bradage du littoral. Et c’est Mamadou Massaly, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS) à Thiès et qui a soutenu la candidature de Me Madické Niang à l’élection présidentielle de 2019, qui apporte la réplique aux adversaires du Président Macky Sall.

Mamadou Massaly rappelle qu’en son temps, le Président Macky Sall en compagnie de l’architecte Pierre Goudiaby Atépa avait longé tout le littoral des Almadies au Terrou Bi pour constater la situation de lui-même, et pris toutes les mesures depuis mai 2014. Ceci pour pouvoir sauvegarder le littoral.

Ce n’est pas la première fois que Mamadou Massaly se met à défendre le pouvoir souvent mis à mal par ses détracteurs.

Dans l’affaire du contrat entre la SENELEC et AKILEE, Mamadou Massaly a eu à assumer courageusement ses positions qui ont fait taire plus d’un. Il a notamment soutenu : « Ce que l’on ne comprend pas dans cette histoire, on reproche à Akilee d’avoir eu un contrat ‘’gré à gré’’ et, dans le même temps, on veut donner en gré à gré le contrat aux Israéliens de Powercom ». Il a des cet élan, défendu le ministre du gouvernement de Macky que l’on cherche à affaiblir dans ce dossier.

Si dans BBy et l’APR, on trouvait un seul de la trempe de Massaly, Macky aurait dormi du sommeil du juste…

La rédaction de Xibaaru