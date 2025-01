Gouverner par les réseaux sociaux…l’erreur à éviter par Sonko et Diomaye

Ousmane Sonko a-t-il toujours le contrôle au parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ? Depuis quelques jours, ça part dans tous les sens dans ce parti. Des ministres et directeurs généraux sont entrés dans une sorte de rébellion. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre semble avoir calibré leur agenda à celui des Patriotes sur les réseaux sociaux. Une grosse erreur que tout bon gouvernant doit éviter.

Les réseaux sociaux (RS) sont en train de déterminer la marche de la République. La dernière polémique sur la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall en est un exemple patent. Sur les réseaux sociaux, des militants du parti Pastef dénoncent un acte de « trahison ». Pour les Patriotes, cette nomination est inacceptable. Ils lui reprochent d’avoir, par le passé, soutenu l’ancien président Macky Sall et d’avoir tenu des propos jugés offensants envers leur leader, Ousmane Sonko, notamment lors de l’affaire Adji Sarr et des manifestations de 2021.

Avant elle, il y’a eu l’affaire Samba Ndiaye. Tous les deux ont un point commun : ces deux polémiques sont parties des réseaux sociaux. A tel point que le premier ministre a été obligé de porter son manteau de chef de parti pour sermonner ses partisans. «Le président de la République m’a soumis cette proposition, et je n’y ai décelé aucune anomalie. Si certains pensent que nous identifions tous nos détracteurs, ils se trompent. Le président de la République n’a jamais pris la défense de ceux qui étaient là pour insulter Ousmane Sonko», leur a-t-il fait savoir.

Lors de cette sortie, le Premier ministre a tenu des propos laissant entendre que la nomination de Samba Ndiaye au poste de président du Conseil d’administration (PCA) de la SN HLM n’a finalement pas été officialisée ou validée. Invité sur RFM, le porte-parole du Gouvernement a précisé que le décret n’a pas encore été publié au Journal officiel. «Beaucoup de nominations ont été annoncées en Conseil des ministres, et cela suit une procédure. Le décret est signé, notifié au concerné, au ministre de tutelle, puis publié», a-t-il expliqué.

«Annulée, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c’est que tout décret signé suit une procédure. Comme je l’ai dit précédemment, cela passe par des notifications et une publication», a fait savoir Moustapha Sarré. En ce qui concerne la publication du décret nommant Samba Ndiaye, il a affirmé : «Au moment où je vous parle, ce n’est pas encore publié au Journal officiel. Rien d’officiel pour le moment». En d’autres termes, Samba Ndiaye n’est toujours pas installé dans ses nouvelles fonctions.

Ce qui fait dire à beaucoup d’observateurs de la scène politique que le nouveau régime gouverne à travers les RS. Sinon comment expliquer que des ministres, DG, président de l’Assemblée ou premier ministre prennent la parole pour s’expliquer sur des nominations qui ont été faites par le président de la République. Dans une République normale, si le président signe un décret, le PM le contre-signe, c’est parce qu’ils voient en cette personne un bon profil pour servir la République. Et non un sénégalais avec la casquette d’un parti politique.

Sonko a raison de dire que Pastef est le seul opposant de Pastef. Les patriotes sont devenus de véritables problèmes. Leur volonté farouche de défendre le PROJET les pousse à agir comme des analphabètes. Le temps de la politique est révolu. 54% ont décidé de croire en Bassirou Diomaye Faye pour changer la donne. Si les sénégalais voulaient voir les mêmes pratiques, ils n’auraient pas besoin de virer le régime précédent. Les beaux-parleurs des RS doivent mettre fin au «Tog mouy dokh» et aller travailler tout comme leurs deux leaders.

C’est trop facile d’être derrière un écran et contester les décisions du président ? De quelle légitimité se targuent ces personnes pour penser qu’ils ont le droit de vie et de mort sur les autres ? Elles ne sont pas les seules à se battre pour le PROJET. Au moment où elles sont vivantes à tel point de contester les décisions du président, d’autres ont perdu la vie pour la même cause. Et tout ce qu’ils voulaient, c’est un changement. Et non des gens qui sèment la haine. Ne plus avoir confiance aux décisions de Sonko et Diomaye, c’est la preuve que le projet vire tout droit au mur.

L’heure est venue pour Pastef de se rectifier. Les querelles de bas étages risque d’avoir raison de ce parti. Beaucoup de gens se disant patriotes sont en train de montrer leur vrai visage. L’argent, le confort et le luxe les mettent à nu. Ce qui risque de causer leur perte et celle du duo. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent éviter de…gouverner par les réseaux sociaux. Ils gèrent une république…et non un parti.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn