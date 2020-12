Mauvaise nouvelle pour le latéral sénégalais. Moussa Wagué s’est blessé en heurtant le poteau ce weekend avec son club, voulant sauver un but. Il souffre d’une rupture des ligaments croisés qui signifie sa fin de saison.

Salonique Paok a confirmé ce lundi via son compte twitter que ses ligaments croisés étaient touchés et que Moussa Wagué était out pour la suite de la saison.