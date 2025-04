Guédiawaye : Affrontements après le décès d’un jeune homme par négligence

Des affrontements ont éclaté à l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye dans la nuit de mercredi à jeudi, opposant une foule en colère à un dispositif policier renforcé. L’incident fait suite au décès de Khalifa Idrissa Diène, un jeune homme de 30 ans, victime d’un malaise lors d’un match de football amateur.

Après avoir été pris en charge sur le terrain par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital Roi Baudoin, l’admission de Diène aurait été refusée en raison d’un manque de lits disponibles. Transféré vers plusieurs autres structures, il est décédé vers 22h à l’hôpital Baye Talla Diop à Pikine. Cette situation a rapidement provoqué la colère des proches de la victime et des habitants de Guédiawaye, accusant le personnel médical de négligence.

Selon Seneweb qui cite l’Obs, la nuit a été marquée par de violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, avec des jets de pierres et des tirs de grenades lacrymogènes. Neuf personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Le lendemain, des rassemblements ont eu lieu devant les locaux de la police, réclamant la libération des interpellés. Huit des neuf personnes arrêtées ont été placées sous mandat de dépôt, accusées de participation à des manifestations non autorisées et de troubles à l’ordre public.

Une enquête a été ouverte pour déterminer si la prise en charge médicale de Khalifa Idrissa Diène a fait preuve de négligence. La question de la non-assistance à personne en danger reste au centre des préoccupations. À Guédiawaye, la tension demeure élevée, la population attendant des réponses sur cette tragique affaire.