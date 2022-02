Deux homosexuels ont été surpris tout nus et en pleins ébats sexuels à la bande des filaos de Gadaye (Guédiawaye). Il s’agit d’un certain O. C. de nationalité nigériane et de B. N. de nationalité sénégalaise et tailleur de profession. Selon des sources de L’As, le «couple» est en garde à vue au Commissariat central de Guédiawaye. Les enquêteurs visent les chefs d’actes contre nature.