Guéguerre à l’Apr : Djibril War recadre ses camarades de parti…

Le député Djibril War a poussé un coup de gueule hier en marge de la plénière de l’Assemblée nationale.

Le député apériste proteste contre les attaques entre responsables de l’APR qui sont en train d’exploser le parti. Pour le parlementaire, les actes et propos de certains responsables à l’encontre de leurs frères ne font pas honneur au parti et ne participent pas à donner du respect au Président Macky Sall, rapporte DakarMatin.

«C’est également un manque de respect aux alliés du parti présidentiel», indique Me Djibril War qui se désole des diatribes et autres vociférations. Il appelle ses frères de parti à siffler la fin de la récréation et à se respecter.

Le responsable libéral de Grand Dakar fustige l’attitude de certains apéristes qui profitent de leur proximité avec le Président Macky Sall pour faire croire aux gens que ce qu’ils sont en train de colporter, c’est le vœu du chef de l’Etat. Me Djibril War précise que le Président Macky Sall est quelqu’un qui sait prendre ses responsabilités.