Guerre en Ukraine : Le Pr Kitane explique comment les médias occidentaux nous crétinisent

Les media français et la guerre d’Ukraine : comment l’occident nous crétinise

La nouvelle trouvaille des media français est de faire la psychanalyse de Poutine et de le présenter comme un psychopathe. Poutine serait donc un fou, un nouveau Hitler, l’ennemi du monde civilisé. Poutine est désormais un dictateur qui vole son peuple et qui fait des placements dans les banques et places financières européennes.

Bref Poutine est le diable, parce qu’il a osé avoir sa lecture de la géopolitique et son nouvel ordre mondial ! Ce type d’analystes et de politologues qui défilent sur les plateaux de F24, LCI, TV5, etc. font sincèrement rire. Experts aux analyses autocentrées, européocentristes et à la limite méprisantes, parce que prisonniers de leur vison borgne de la réalité.

Comparer Poutine à Hitler c’est évidemment commode, mais personne n’est dupe. Cette propagande négative est juste destinée à la consommation de l’opinion publique locale, ou plutôt à la fabrique de l’opinion. Contrairement à ce qu’on pense, l’opinion publique occidentale est frivole, naïve comme toujours. On leur a présenté le noir comme un anthropophage, un barbare qui n’a même pas d’âme, ils y ont cru.

On leur a présenté l’indien comme un sauvage dépourvu d’humanité, car se faisant la guerre entre tribus et se mangeant, ils y ont cru. Puis, il fallait trouver de nouveaux objets de déroulement de leur mégalomanie : on leur a désigné le protestant comme suppôt du diable, ils y ont cru. Au XXe siècle il fallait trouver une nouvelle cible de leurs fantasmes mortifères : le musulman. Et ils ont toujours cru au mythe de l’arabe ennemi de l’occident.

Ces gens ne peuvent pas voir le monde en dehors de leur « moi » culturel décidément trop hypertrophié. Poutine n’est pas un saint, c’est certain, mais il n’y a guère mieux face à lui. Sarkozy a détruit la Lybie, les Américains ont détruit l’Irak sur la base de mensonges que même un peuple de singes n’auraient pas crus. Macron avec ses troupes à double visage est au Mali et semble entretenir la rébellion au lieu de la combattre efficacement.

Comment expliquer que la France avec ses satellites, ses systèmes de surveillance, son renseignement soit incapable de dénicher des rebelles dans le désert malien ? La France savait parfaitement l’état de délabrement de l’armée malienne : qu’a-t-elle fait ? Le minimum, c’est d’écouter Poutine, de tenter de comprendre sa version et sa vision des choses, car ce serait aberrant d’affirmer qu’il est le seul à penser comme il pense en Europe de l’Est et en Russie.

C’est symptomatique d’ailleurs de constater que Macron est particulièrement agité sur le plan diplomatique depuis le début de la crise ukrainienne. Est-ce pour redorer le blason de la France dans le monde après la raclée en Afrique ? Ou bien est-ce pour se faire une nouvelle image auprès de l’opinion publique française ? Mais la question qui taraude le plus l’esprit, ce n’est pas le cas Macron ; c’est plutôt de savoir pourquoi et contre qui les occidentaux veulent l’Ukraine dans l’Otan ? Imaginons que la Russie laisse faire, et que l’Ukraine devienne membre de l’Otan : on aura donc toute la logistique militaire des occidentaux aux portes de Russie.

La question est maintenant : à quelle fin ? Pour la sécurité de l’Europe ou contre celle de la Russie ? Est-ce une façon stratégique de forcer la main à la Russie et de l’occidentaliser ? Et, si par Hasard la Russie affaiblie devient occidentale et adhère à son tour à l’Otan : contre qui l’Otan devrait exister, planifier, opérer ? Contre la Chine ? Non c’est impensable de vouloir attaquer un pays si mystérieux. Contre la Corée du Nord ? La Chine se verrait directement menacée… Mais peut-être que L’Otan servirait à recoloniser l’Afrique ? Ou bien veulent-ils modeler l’humanité par la force, étant entendu que leurs idées et valeurs sont désormais rejetées par le reste du monde ?

Alassane K KITANE