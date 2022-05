Les membres du Parlement Européen ont voté une résolution, le jeudi 5 mai 2022 à Strasbourg, pour soutenir les femmes et les filles, victimes de la guerre en Ukraine. Selon les rapports de renseignement, l’armée russe utilise de plus en plus le viol, le harcèlement sexuel et la torture comme armes de guerre contre les civils en Ukraine. 90% des réfugiés Ukrainiens sont des femmes et des filles.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, députée, membre suppléante des Verts/ALE de la Commission des Droits de la Femme et de l’égalité des genres et Rapporteur fictif de la résolution, commente ainsi:

« Nous condamnons profondément la violence basée sur le genre et le viol comme arme de guerre. L’Union Européenne doit offrir aux femmes et aux filles qui ont fui l’Ukraine tout le soutien et garantir l’accès à tous les services et droits en matière de santé sexuelle et génésique. L’UE doit s’attaquer aux nombreux cas de traite des femmes, de violence sexiste et autres formes de discrimination, en particulier à l’encontre des femmes et des filles Noires/ou d’ascendance Africaine, Roms, Asiatiques et Arabes, à ses frontières. Nous exigeons que les pays frontaliers que sont la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie garantissent l’accès aux services de contraception et d’avortement légal pour soutenir les femmes et les filles. »

Les Verts/Alliance Libre Européenne est un groupe parlementaire européen composé d’élu·e·s Verts, ALE (représentant.e.s des nations sans état et des minorités défavorisées), Pirates, indépendant·e·s, écologistes et défenseurs du bien-être animal. Le Groupe des Verts/ALE compte 75 député·e·s (39 femmes et 36 hommes) provenant de 16 pays et 5 régions. C’est le quatrième groupe du Parlement européen. Le groupe des Verts Allemands «Die Grünen» est composé de 21 députés. Le parlement compte en tout 705 députés issus de 27 états membres de l’Union Européenne..