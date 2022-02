Guy : « Ce que les Lions ont gagné, c’est surtout de la fierté »

Quelle leçon !

Afrique mon Afrique, arrête d’importer des « sorciers blancs » alors que tu as des êtres humains ! Arrête d’importer du chocolat alors que tu as du cacao! Arrête d’importer des cure-dents alors que tu as du bois! Arrête d’importer des clous alors que tu as du fer! Arrête d’importer des vêtements et des chaussures alors que tu as du coton et du cuir! Arrête d’importer des soldats français et des GI’s des États-Unis alors que tu as des militaires ! Arrête d’importer les politiques du FMI et de la Banque mondiale alors que tu as des patriotes panafricains compétents !