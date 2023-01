Pape Alé Niang reçoit ses premières visites après avoir bénéficié d’une nouvelle liberté provisoire. L’activiste Nathalie Yamb et Guy Marius Sagna ont rendu visite au journaliste. «C’est un Pape Alé Niang fort que nous avons rencontré. Un Pape Alé Niang qui se bat pour sa liberté de journaliste d’investigation, pour la liberté de la presse, pour le Sénégal et l’Afrique. Pape Alé Niang vous salue et vous remercie toutes et tous», a écrit le député sur Facebook.

