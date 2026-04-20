Macky Sall : «Il faut abroger la loi d’amnistie et on saura…»

Lors d’une rencontre avec des acteurs de la société civile ce lundi, Macky Sall a affirmé que toute volonté de revenir sur les événements politico-judiciaires survenus entre 2021 et 2024, et qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de Sénégalais, passerait par l’abrogation de la loi d’amnistie. Selon lui, c’est la seule voie pour rouvrir les dossiers et identifier les responsabilités.

«Si les gens veulent revenir sur les événements, il y a des moyens. Il faut abroger la loi d’amnistie. En ce moment, les dossiers ressortent. On saura qui est qui, qui a fait quoi», a-t-il déclaré ce lundi, face à des membres de la société civile.

Pour Macky Sall, dans cette affaire, le chef de l’État ne peut faire l’objet d’accusations, notamment sur les pertes en vies humaines.

«On ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide, qui a défendu la République et dire qu’il est responsable de meurtres. De quels meurtres il est responsable ? Le Président a-t-il donné l’ordre à qui que ce soit d’aller tuer des jeunes ? Donc c’est un récit qui est contraire à la réalité», a-t-il asséné.

Pour lui, de tels propos sont totalement en déphasage avec la réalité. Il dénonce même une campagne de calomnie contre sa personne.

«Mais comme je suis un homme politique, j’accepte tout cela. Ça fait partie du jeu. Il faut avoir les capacités de contenir toutes ces agressions, qu’elles soient verbales, parfois même physiques. Ça fait partie des règles du jeu en politique. Je suis suffisamment préparé pour faire face à ce genre d’événements», a-t-il déclaré.

Pour Macky Sall, les sénégalais ont intérêt, aujourd’hui, à tourner cette page et à avancer. «Beaucoup de pays n’ont pas, dans des situations pareilles, pu se relever. Heureusement que notre pays a dépassé cette douloureuse période. Je pense qu’il faut regarder de l’avant et essayer d’avancer», suggère-t-il.