L’essentiel ou le chaos ! (Par Djibril Ba)

Aujourd’hui plus que jamais, le monde traverse une période de profondes mutations.

En effet, les tensions géopolitiques s’intensifient, les équilibres économiques vacillent et une inflation galopante, alimentée par les conflits et la hausse des prix de l’énergie, pèse lourdement sur les peuples.

Dès lors, face à cette réalité mondiale préoccupante, une exigence s’impose : anticiper, s’adapter et bâtir des économies résilientes capables de protéger nos populations des chocs extérieurs.

Par ailleurs, dans ce contexte déjà fragile, notre pays n’est pas en marge. Il fait ainsi face à des défis majeurs : une dette croissante à honorer, une pression constante sur les prix des denrées de première nécessité, ainsi que les conséquences directes de la flambée du baril de pétrole et du coût de la vie à l’échelle internationale.

De surcroît, les tensions actuelles autour du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial des hydrocarbures, constituent un facteur de risque supplémentaire. En effet, toute perturbation de cette zone pourrait affecter durablement les chaînes d’approvisionnement.

Par conséquent, en tant que pays importateur de produits pétroliers et d’engrais, nous sommes particulièrement exposés à des risques de pénuries et de nouvelles hausses de prix. Il en découle que le gouvernement devra impérativement anticiper, notamment par la diversification des sources d’approvisionnement et la constitution de stocks stratégiques.

À ces défis s’ajoute, de manière imminente, l’hivernage qui s’annonce avec son lot habituel de difficultés. En effet, les problèmes récurrents de disponibilité de semences de qualité, l’accès insuffisant aux intrants agricoles, ainsi que les risques d’inondations viennent accentuer la vulnérabilité de nos populations, en particulier dans les zones rurales. L’anticipation et la planification deviennent des impératifs absolus pour sécuriser la production agricole et préserver les moyens de subsistance.

Dans un tel contexte, la responsabilité politique devrait naturellement s’élever à la hauteur des enjeux.

Force est de reconnaître qu’une partie de la classe politique s’enlise dans des querelles stériles, des débats futiles et des postures sans substance, loin des véritables préoccupations des citoyens. Pendant ce temps, les populations souffrent, tandis que certains s’adonnent à une politique politicienne déconnectée, faite de divisions, d’attaques et de calculs à courte vue.

Quel gâchis !

L’urgence est ailleurs. Elle réside notamment dans la mobilisation collective, dans la convergence des intelligences et des énergies de toutes les filles et de tous les fils de la Nation. À ce titre, elle exige des idées fortes, des projets structurants et des plans de contingence capables d’impacter positivement le quotidien de nos concitoyens.

En réalité, cette crise n’épargnera personne.

En d’autres termes, elle ne connaît ni camps politiques ni appartenances idéologiques. C’est pourquoi elle appelle à l’unité, à la responsabilité et à la lucidité.

Cependant, lorsque l’adversité politique se transforme en animosité malsaine, et lorsque certains vont jusqu’à souhaiter l’échec ou le chaos pour l’autre, alors c’est la Nation tout entière qui en pâtit. Car, la véritable essence de la politique n’est pas la destruction, mais la construction ; non pas la division, mais l’amélioration des conditions de vie des populations.

Il est donc temps de se ressaisir.

À cet effet, recentrons le débat sur l’essentiel, refusons la distraction et le vacarme inutile, et mettons fin au gaspillage de notre temps et de notre énergie dans des polémiques sans intérêt.

En définitive, le monde avance, les peuples évoluent. Pendant que d’autres bâtissent, innovent et progressent, nous ne pouvons pas nous permettre de rester prisonniers de pratiques politiques dépassées.

L’heure est à l’engagement responsable, à la vision et à l’action.

M.Djibril BA

Ingénieur agronome

Ingénieur Financier

MBA en financial management

Président du mouvement PROGRES

Membre Coalition Diomaye Président