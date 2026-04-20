Homosexualité : La position tranchée de Macky Sall en tant que candidat de l’ONU

Macky Sall a tenu à clarifier sa position sur la question de l’homosexualité. Il a insisté sur un équilibre entre souveraineté nationale et respect des principes universels. Interrogé sur les questions liées aux droits des personnes LGBTQ, l’ancien chef de l’État a livré une analyse nuancée.

Selon lui, les sujets de société ne doivent pas faire l’objet d’une imposition extérieure. « Nous avons les droits humains et la Charte des Nations unies qui défendent la dignité humaine », a-t-il rappelé, affirmant que ce principe doit être « consacré et défendu ».

Toutefois, il souligne que ces questions doivent être abordées en tenant compte des réalités socioculturelles propres à chaque pays. « Il ne faut pas que ces sujets soient imposés. Je n’ai jamais accepté qu’ils me soient imposés en tant que président », a-t-il déclaré avec fermeté.

L’ancien président de la République évoque également les différences de position à l’échelle internationale. Il estime que certains pays africains n’ont pas toujours pu résister à certaines pressions, faute de moyens. Il note par ailleurs que même dans des pays comme les États-Unis, ces questions restent débattues et ne font pas l’unanimité.

Macky Sall insiste sur l’essentiel : « Il faut reconnaître la dignité humaine et défendre les droits de l’homme », tout en appelant à une approche respectueuse des sensibilités nationales.