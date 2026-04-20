Fondation Solidarité Sénégal, l’initiative à l’heure des attentes ! (Par Mamadou B. Gueye)

La création de la fondation « Solidarité Sénégal », portée par les Premières dames de l’actuel chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, s’inscrit dans une dynamique nouvelle qu’il convient d’analyser avec lucidité et sens des priorités.

Loin d’être une initiative anodine, elle répond à une urgence sanitaire réelle, notamment dans la lutte contre les cancers, en particulier les cancers féminins, qui continuent de faire des ravages silencieux au Sénégal.

Dans un pays où les inégalités d’accès aux soins persistent, où le dépistage reste encore insuffisant et où les structures spécialisées sont inégalement réparties, une telle fondation peut jouer un rôle de levier stratégique. En mettant l’accent sur la sensibilisation, la prévention et l’accompagnement des patientes, « Solidarité Sénégal » vient combler des lacunes que les politiques publiques, malgré leurs efforts, peinent encore à résorber totalement.

L’engagement des Premières dames dans ce combat n’est pas seulement symbolique. Il traduit une volonté d’humaniser davantage l’action publique, en la rapprochant des réalités vécues par les populations, notamment les femmes souvent confrontées à des parcours de soins complexes et coûteux. Par leur position, elles disposent d’une capacité unique de mobilisation, de plaidoyer et d’influence, aussi bien au niveau national qu’international.

Dès lors, les critiques formulées par certains acteurs politiques apparaissent en décalage avec l’enjeu réel. S’opposer à une initiative qui vise à sauver des vies, à réduire les souffrances et à améliorer la prise en charge médicale relève moins d’un débat d’idées que d’une posture politicienne difficilement compréhensible. La santé publique ne saurait être instrumentalisée au gré des rivalités partisanes.

Au contraire, cette fondation devrait fédérer toutes les bonnes volontés : autorités publiques, professionnels de santé, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile. Car la lutte contre le cancer, en particulier féminin, nécessite une approche multisectorielle, coordonnée et durable.

« Solidarité Sénégal » porte ainsi une ambition claire : faire reculer une maladie encore trop souvent synonyme de fatalité, en instaurant une culture du dépistage précoce et en améliorant l’accès aux traitements. C’est une initiative qui honore ses promotrices et qui, au-delà des clivages, mérite d’être soutenue avec responsabilité.

En définitive, défendre cette fondation, ce n’est pas défendre un camp ou un pouvoir, c’est défendre une cause universelle : le droit à la santé et à la dignité pour toutes les femmes sénégalaises.

Mamadou Biguine Gueye.

Journaliste

Coordonnateur du mouvement GEUEF/Action