Mamadou Ndoye : « ‘Sénégal  Solidaire, une fondation nécessaire et opportune »

‘’Sénégal Solidaire’’ une fondation nécessaire et opportune. Une ambition de solidarité active. Un model basé sur le partenariat. Un appel à l’engagement collectif.

Lancée le 08 Avril 2026 lors de la pose de la première pierre pour la construction du centre de la ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), la fondation Nationale Sénégal Solidaire s’impose progressivement comme un acteur clé de l’action sociale au Sénégal. Créée par décret n° 2025-1622 du 10 octobre 2025, conformément à la loi n°95-11 du 7 avril 1995 relative aux fondations d’utilité publique, cette structure ambitionne de promouvoir la solidarité nationale et d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Sa mission première est de faire de la solidarité un moteur de développement. Son rôle est d’inspirer des projets et de porter des plaidoyers pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. La fondation a une mission centrée sur l’impact social. Elle déploie ses actions sur l’ensemble du térritoire sénégalais à travers plusieurs domaines stratégiques. Au cœur de son intervention figurent la santé, l’éducation, la formation ainsi que l’autonomisation des jeunes et des femmes. Elle soutient également des initiatives citoyennes porteuses de changement social.

Toutefois, ses interventions s’articulent principalement autour de deux axes majeurs :

v L’éducation et l’autonomisation des femmes

v La santé

A travers ces priorités, Sénégal Solidaire entend répondre aux besoins essentiels des couches les plus vulnérables, en mettent l’accent sur des actions concrètes, visibles et durables.

A coté des projets phares identifiés et non encore exhaustifs à réaliser durant cette année, la fondation a la possibilité de mobiliser des fonds en dehors du budget de l’Etat pour la réalisation d’infrastructures sociale, éducative et sanitaire. Elle devient ainsi un réceptacle de ressources et de financements qui seront dirigés vers la réalisation de projets dans les domaines humanitaires. L’ambition est claire : bâtir une solidarité nationale fondée sur des résultats tangibles. Pour y parvenir, elle encourage une forte implication du secteur publique comme du secteur privé dans la prise en charge des besoins sociaux.

La mobilisation des ressources repose ainsi sur divers mécanismes tels que les dons, les legs, les subventions ou encore les campagnes de levée de fonds. La Fondation s’appuie également sur les contributions issues de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), des partenaires locaux et internationaux ainsi que des organisations non gouvernementales.

La fondation Nationale Sénégal Solidaire ne bénéficie d’aucune dotation budgétaire directe. Son fonctionnement repose exclusivement sur la solidarité de ses partenaires.

Dans cette dynamique, elle se positionne comme un canal transparent et agile permettant de transformer les contributions financières, matérielles ou techniques en impacts concrets dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Les partenaires peuvent ainsi s’engager de diverses manières : parrainage de pouponnières, équipement d’établissements scolaires ou soutien aux actions quotidiennes de la Fondation.

Contrairement à certaines idées reçues, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire n’est pas une fondation de premières Dames. Elles jouent toutefois un rôle d’ambassadrices, notamment dans la mobilisation de partenaires et le soutien à des causes sociales.

A travers son approche inclusive, Sénégal Solidaire lance un appel à toutes les bonnes volontés. Pour ses responsables, soutenir la fondation ne constitue pas une charge, mais un investissement social à forte valeur ajoutée pour construire un Sénégal plus équitable. La fondation entend fédérer les énergies autour d’un objectif commun : faire de la solidarité un moteur de développement durable et d’inclusion sociale.

Il est prévu dans l’agenda, la construction des maisons de la femme rurale et des centres de formation sur toute l’étendu du territoire nationale pour l’autonomisation et l’amélioration de la condition féminine, la construction de cases de l’hygiène menstruel pour jeunes filles qui est aujourd’hui une problématique dans les établissements qui accueille nos enfants, la réfection de centres de dialyse, l’équipement d’hôpitaux pour enfant en matériels de scanner, de la radioscopie, d’ambulance médicalisée, les dons et legs, ainsi que la réhabilitation de pouponnière.

La fondation doit être perçue comme un levier qui vient en appui aux volontés et à la protection sociale et non comme une agence de plus. C’est un levier d’actions concrètes au service des plus vulnérables.

Avec le conseil de fondation, la cellule de contrôle interne, le commissariat aux comptes ainsi que le manuel de procédure, la fondation se dote d’instruments solides pour une bonne gestion et une gouvernance transparente.

La fondation Sénégal National Solidaire s’impose progressivement comme un acteur clé dans le domaine de l’action social.

Le président de la république initiateur de la fondation a porté son choix sur un brillant intellectuel en la personne de Mr Amadou Dramé pour assurer l’administration général de ladite fondation.

Mamadou Ndoye

Ingénieur – Economiste et informaticien

Candidat à la candidature au Conseil départemental de Saint-Louis

Pastef- Les Patriotes.