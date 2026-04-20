Diomaye : « Aucun pays ne peut triompher seul face aux menaces sécuritaires »

À l’ouverture de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à nuancer l’équation souverainiste qui domine de plus en plus le discours politique continental. Si la conquête de la souveraineté reste un impératif, elle ne constitue pas, à elle seule, une réponse suffisante aux défis sécuritaires auxquels l’Afrique est confrontée.

« Même avec une pleine souveraineté acquise, aucun pays ni aucun continent ne peut triompher seul face à ces menaces sécuritaires. Toute solution efficace ne se construira que collectivement », a déclaré le chef de l’État sénégalais devant les dirigeants et d’experts réunis venus de tous pays et réunis à Dakar.

Le propos s’inscrit dans un contexte sécuritaire que le président Faye a décrit comme particulièrement dégradé : terrorisme, criminalité transfrontalière, piraterie maritime, désinformation, cybercriminalité et dérèglements climatiques figurent parmi les menaces qu’il a énumérées. Des défis qui, par leur nature transfrontalière, excèdent les capacités de tout État pris isolément.

Pour y répondre, le président de la République du Sénégal a appelé à l’opérationnalisation effective des forces africaines en attente, au renforcement des mécanismes d’alerte précoce et à la mise en place d’une industrie de défense continentale. Il a également plaidé pour des financements plus stables et mieux maîtrisés par les États africains eux-mêmes, estimant que les architectures sécuritaires existantes souffrent encore de mandats flous et de moyens insuffisants.