Saint-Louis : Les mesures du gouvernement divisent les acteurs du transport

La batterie de mesures prises parle gouvernement pour renforcer la sécurité sur les routes du Sénégal est diversement appréciée par les différents acteurs de la capitale du Nord. A la gare routière de la vieille ville, la question divise les chauffeurs. Si les uns approuvent les mesures, d’autres appellent les autorités étatiques à y avancer avec prudence.

Les 22 mesures de sécurité routière annoncées par le Premier ministre, Amadou Ba, n’ont pas laissé indifférent les acteurs du transport de Saint Louis. A la gare routière municipale, elles sont au centre de toutes les discussions et les commentaires vont bon train. Et chacun y va avec ses propres interprétations.

Trouvé confortablement assis au volant de son minicar, El hadj Abdoul Aziz Sèye, un chauffeur d’une soixantaine d’années, salue la majeure partie des décisions arrêtées par le gouvernement. « Les chauffeurs et les transporteurs ne sont pas des Sénégalais à part. Ils doivent se conformer aux lois et règlements du pays. Toute mesure qui renforce la sécurité routière doit être appliquée et respectée par tous les acteurs. Car, la vie d’une personne n’a pas de prix. C’est pourquoi, j’adhère à 100% aux décisions prises lors du conseil interministériel sur la sécurité routière », dit-il.

Avant de laisser entendre que si les mesures annoncées et celles du code de la route sont strictement respectées par les chauffeurs, des centaines de vies humaines peuvent sauver et peut-être qu’il n’y aurait pas eu la tragédie de Kaffrine. « La volonté divine existe, mais toujours, il y a la main de l’homme dernière. Dans la plupart des accidents enregistrés sur nos routes, la défaillance humaine est manifeste. Chaque véhicule de transport a un nombre de passagers et un poids de bagages limités qu’il doit supporter. Pourtant, tous les chauffeurs le savent, mais pour des raisons d’argent et de profit, on fait fi des règles et s’expose aux dangers de la route. Les transporteurs modifient les bus en ajoutant les places assises. On met des tonnes de bagages sur les toits des véhicules et ils font d’autres infractions qui, quotidiennement, mettent en danger la vie des passagers. Je crois que les mesures sont salutaires pour le secteur », ajoute Aziz Sèye.

Toutefois, le vieux chauffeur lance un appel au gouvernement pour que le renouvellement du parc automobile soit accéléré et accessible à tous les acteurs.

Si certains chauffeurs magnifient les mesures et plaident pour leur application, d’autres invitent par contre le gouvernement à revoir sa copie et à s’asseoir autour d’une table avec tous les acteurs, avant leur mise en œuvre. Pour le secrétaire général du regroupement des chauffeurs de Saint Louis, Ibrahima Diakité, avant toute application de décision les concernant, il faut d’abord poser des préalables.

« Les charrues ont été mises avant les bœufs. Les mesures ont été prises par le gouvernement dans l’émotion et l’État veut les appliquer à la va-vite. Raison pour laquelle nous invitons le gouvernement à s’ouvrir aux autres acteurs, plus particulièrement aux chauffeurs, pour de larges concertations. Sinon, on risque d’aller à un bras de fer dans l’application. C’est impossible de faire appliquer certaines mesures dans le secteur du transport, sans y associer les véritables acteurs » déclare-t-il.

Poussant le bouchon plus loin, il soutient que, pour des raisons politiques, le gouvernement veut faire porter le chapeau des accidents uniquement aux chauffeurs. Lire la suite en cliquant ICI