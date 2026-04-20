Elle s’endort avec son chien dans son lit…elle ne réveillera jamais

Le drame s’est produit le vendredi 10 avril à Leaden Roding, en Angleterre.

Ce soir-là, Jamie, 19 ans, s’est endormie avec le chien de la famille dans son lit.

Vers 22H45, son père est entré dans sa chambre et est tombé sur une scène abominable.

Sa fille gisait dans une mare de sang, allongée entre son lit et sa table de chevet. La jeune femme avait été mordue mortellement au cou par l’animal, un lurcher croisé de 7 ans.

En essayant de lui porter secours, l’homme de 37 ans a été attaqué à son tour par le chien. Il souffre de multiples morsures aux bras et a eu une partie de l’oreille arrachée.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la jeune fille.

Rien ne présageait un tel drame. L’animal été décrit pourtant comme un chien doux . « Je pensais pouvoir lui faire confiance, et il a pris la vie de ma fille », a déclaré le père.

Ce dernier a été placé en garde à vue.

Source : F D