Régime de Pastef…voici le seul rempart contre l’extinction du PDS et du PS

L’ascension fulgurante du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) au sommet de l’État a redessiné les contours de l’échiquier politique sénégalais, imposant un nouveau paradigme basé sur la rupture. Pourtant, au-delà de cette hégémonie naissante, une question de stabilité politique se pose : l’avenir des deux piliers historiques que sont le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et le Parti Socialiste (PS). Loin d’être des reliques du passé, ces formations incarnent une mémoire d’État et une expertise technique qui demeurent essentielles pour l’équilibre du jeu démocratique national.

L’histoire politique mondiale enseigne que la disparition des partis dits « historiques » crée souvent un vide idéologique dangereux. Le PDS, porteur du libéralisme social, et le PS, héritier de la social-démocratie senghorienne, constituent des contre-pouvoirs naturels et structurés. Leur maintien n’est pas une question de nostalgie, mais une nécessité pour garantir un pluralisme d’idées. Pour exister demain, ces deux géants doivent impérativement opérer une mue structurelle, délaissant les méthodes de l’ancienne garde pour embrasser une modernité politique portée par une jeunesse dynamique.

Pour le Parti Démocratique Sénégalais, le défi de la modernisation passe inévitablement par une redéfinition du rôle de son leadership. Karim Wade, figure centrale mais lointaine, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Depuis son exil au Qatar, son influence semble s’étioler au profit d’une image de « figurant de luxe ». Pour que le PDS survive à l’ère Pastef, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade doit transformer son « mirador » en un levier de transmission, en acceptant de s’effacer partiellement derrière des visages neufs et des cadres restés sur le terrain.

La survie des libéraux dépend de leur capacité à libérer les énergies internes. Le PDS regorge de jeunes technocrates et de militants dévoués qui, jusqu’ici, ont évolué dans l’ombre du nom « Wade ». En misant sur ces potentiels, le parti pourrait regagner sa crédibilité auprès d’un électorat qui réclame de la proximité et de l’action concrète. La partition du PDS dans le jeu politique futur ne pourra être jouée avec justesse que si la direction accepte que le combat se mène au cœur des quartiers de Dakar et des régions, et non par télécommande depuis Doha.

Du côté des socialistes, le constat est tout aussi pressant. Le Parti Socialiste, sous la direction d’Aminata Mbengue Ndiaye, traverse une zone de turbulences marquée par une érosion de sa base électorale. Si le PS souhaite retrouver sa splendeur d’antan, il doit impérativement s’attaquer à sa crise de renouvellement. La secrétaire générale est aujourd’hui face à une responsabilité historique : orchestrer une transition générationnelle audacieuse pour redonner une âme à la vieille maison verte.

Les « jeunes socialistes » ne doivent plus être perçus comme une simple force d’appoint lors des mobilisations, mais comme le véritable moteur intellectuel et stratégique du renouveau. Dans un Sénégal où plus de 60 % de la population a moins de 25 ans, le discours socialiste doit être porté par des voix qui résonnent avec les aspirations de cette jeunesse. C’est à cette condition seule que le PS pourra proposer une alternative crédible, basée sur l’équité sociale et le progrès, tout en restant fidèle à ses racines.

L’analyse de la situation montre que la démocratie sénégalaise s’est construite sur la confrontation civilisée entre ces différentes sensibilités. La disparition du PDS ou du PS au profit d’un bipartisme ou d’une hégémonie unique fragiliserait les institutions. Ces partis possèdent des cadres formés, une connaissance des rouages de l’administration et des réseaux internationaux qui sont des actifs précieux pour le Sénégal. Leur modernisation est donc un enjeu de salut public pour maintenir un débat de fond et de qualité.

Toutefois, le temps presse. L’avènement du Pastef a montré que les électeurs privilégient désormais l’authenticité et la présence sur le terrain. Le PDS et le PS ne pourront plus se contenter de leur héritage pour convaincre. Ils doivent prouver leur utilité sociale en proposant des programmes innovants sur le numérique, l’environnement et l’emploi, tout en démontrant une transparence interne exemplaire.

Si l’ère de la rupture est en marche, elle ne doit pas signifier l’effacement des mémoires politiques. Le Sénégal a besoin d’un PDS rénové et d’un PS revitalisé pour équilibrer sa trajectoire républicaine. En ouvrant grand les portes à une jeunesse compétente et en acceptant de repenser leurs modèles de leadership, ces deux partis pourraient transformer ce qui ressemble à un déclin en un nouveau départ, prouvant ainsi que l’expérience et le renouveau peuvent cohabiter pour le bien de la nation.

La rédaction de Xibaaru