Tentative de corruption d’un magistrat : Ce que l’homme d’affaires a dit aux enquêteurs

L’homme d’affaires Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy devraient être déférés au parquet du tribunal de Pikine/Guédiawaye, ce lundi. Ils ont été placés en garde à vue à la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar pour association de malfaiteurs et tentative de corruption de magistrat.

Leur tort, d’après l’accusation : avoir proposé au juge du deuxième cabinet dudit tribunal 10 millions de francs CFA avec l’espoir de voir Guèye se débarrasser du bracelet électronique qui lui est imposé à la suite de son inculpation dans l’affaire des terrains du ministère de la Justice.

Face aux enquêteurs, renseigne Les Échos, Cheikh Guèye a contesté les griefs. «Il a expliqué aux pandores qu’il voulait faire des démarches légales pour avoir une autorisation de se débarrasser du bracelet électronique et pouvoir effectuer son voyage à l’étranger en toute tranquillité. C’est là qu’intervient le marabout Hady Sy, qui s’est proposé de l’aider dans ce sens, reprend le journal. Quelques jours plus tard, explique-t-il aux enquêteurs, son ami marabout lui assure en avoir parlé au juge du deuxième cabinet et que ce dernier n’aurait pas trouvé d’inconvénient à le laisser effectuer son voyage d’affaires.»

Poursuivant son récit, Cheikh Guèye renseigne qu’il a voulu en avoir le cœur net : en compagnie de Hady Sy, il se rend au tribunal de Pikine/Guédiawaye pour voir le juge. Ce dernier lui rappelle qu’il a le droit de formuler sa requête, par l’intermédiaire de son avocat.

«Après discussions, rembobine Les Échos, citant ses informateurs, Cheikh Guèye a dit aux enquêteurs que le marabout Hady Sy a remis une enveloppe contenant les 10 millions de francs CFA au magistrat en guise de cadeau. Malheureusement, il a saisi le procureur de la République Saliou Dicko, qui a envoyé un soit-transmis à la brigade de recherches pour demander leur arrestation. C’est ainsi que Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy ont été convoqués et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et tentative de corruption.»