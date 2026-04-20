Produits pour grossir et maigrir : Deux suspects arrêtés à Dakar

Les gendarmes ont mis fin à un trafic de produits destinés à modifier l’apparence physique — prise de poids, amincissement et augmentation du volume des fesses — dans le quartier des Almadies 2 à Dakar. Deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. La saisie est conséquente : près de 1 700 comprimés et gélules, 66 flacons de sirop, ainsi que diverses crèmes et poudres.

Tout a commencé par l’interpellation d’un livreur porteur d’un sachet contenant des substances interdites. La fouille de sa moto a révélé d’autres produits présentés comme capables de « grossir les fesses », « réduire la taille » ou « favoriser la prise de poids ». Confronté aux enquêteurs, l’homme a reconnu la nature frauduleuse de sa marchandise et a orienté les gendarmes vers une femme de 39 ans, identifiée comme F. Faye.

Une perquisition dans son appartement a permis de découvrir un véritable stock de produits conditionnés, prêt à être distribué à une clientèle en quête de transformations corporelles rapides. Les enquêteurs parlent d’une officine clandestine bien organisée. La mise en cause a admis les faits, précisant qu’elle importait les produits depuis la Côte d’Ivoire auprès d’une fournisseuse surnommée « Maman Jolie », avant de les revendre et d’envoyer les bénéfices par voie électronique.

Les deux suspects devront répondre de plusieurs chefs d’accusation : association de malfaiteurs, trafic international de produits médicaux, exercice illégal de la pharmacie et mise en danger de la vie d’autrui. En plus des substances saisies, les gendarmes ont confisqué une BMW, une moto et un coffre contenant les recettes des ventes.