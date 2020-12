Guy Marius arrêté devant les locaux de la gouvernance de Dakar

Guy Marius Sagna a été arrêté ce matin devant les locaux de la gouvernance de Dakar et conduit au commissariat de Plateau (Dakar). Le leader du FRAPP était avec les autres collectifs de la plateforme DOYNA qui ont été, à leur tour, dispersés par les forces de l’ordre.

Guy et Cie se sont rendus à la gouvernance de Dakar pour interpeller le gouverneur ainsi que le préfet afin de leur faire savoir la nécessité de recruter les membres des collectifs que sont les ex-contractuels de la Senelec, le collectif des animateurs culturels, le collectif des enseignants des classes passerelles de Tambacounda et de Kédougou, le collectif des agents des eaux et forêts et le collectif des préparateurs en pharmacie.