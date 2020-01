Habib Niang visite les étudiants thiéssois de Zig

450 kilomètres, c’est la distance que le président du Mouvement And Suxxali Sénégal Akk Habib Niang a parcourue pour aller rendre visite aux étudiants thiessois qui sont à l’université Assane Seck de Ziguinchor, ce week-end (25-26 janvier).

Cette visite marque le début d’une tournée nationale dans les différentes universités pour s’enquérir de leur situation et condition. « Je me réjouis d’être ici aujourd’hui, pour rendre visite à mes frères, sœurs, neveux et nièces qui sont à l’université Assane Seck. Les étudiants vivent dans des conditions difficiles et en ma qualité de responsable, je ne pouvais pas rester les mains croisées, quand les présidents des différentes amicales se sont rapprochées de moi et de mon équipe (mouvement and suxxali Sénégal akk habib niang), j’ai pris la décision de leur venir en aide, sans délais » a précisé monsieur Habib Niang.