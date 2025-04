Hajj 2025 : Le Premier ministre veut un pèlerinage parfait

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé une importante réunion interministérielle consacrée à l’organisation du Hajj 2025, au cours de laquelle il a pris une série de décisions visant à optimiser le déplacement des pèlerins sénégalais vers les lieux saints de l’Islam.

Ci-après le relevé de décisions prises par le Premier Ministre, Ousmane Sonko à l’issue de la rencontre.

A- AU TITRE DE L’ETAT DES LIEUX

1. Préparation du Hajj 2025 : La préparation du Hajj 2025 a tenu compte des dysfonctionnements notés par le passé à savoir :

la disponibilité à temps des avions pour transporter les pèlerins sénégalais dans le respect des délais pour les vols aller et retour, mais également des conditions de sécurité et de confort,

le respect du délai fixé pour l’élaboration du protocole sanitaire et son appropriation par l’équipe médicale,

la nécessité de garantir les conditions optimales d’hébergement, et de restauration, aussi bien à La Mecque qu’à Mina,

la bonne organisation par les voyagistes privés du séjour des pèlerins à leur charge et la bienveillante attention à leur accorder.

2. Mise en œuvre des directives de 2024 : Le Premier Ministre a félicité le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et le Ministre de la Santé et de l’Action sociale pour la bonne prise en charge des directives novatrices suivantes qu’il avait données au cours de la réunion interministérielle préparatoire du Hajj 2024, tenue le 10 mai 2024. Il s’agit notamment de :

l’effectivité de la déconcentration dans les régions de résidence des pèlerins au Sénégal, des procédures d’inscription et d’enrôlement y compris l’intégralité des vaccinations auxquelles ils sont astreints ;

l’exigence des regroupements de voyagistes privés de l’agrément de International Air Transport Association (IATA) et la revue du cahier des charges, entre les voyagistes privés et la Délégation générale au Pèlerinage, régissant le convoyage des pèlerins en Arabie Saoudite ;

le maintien du package financier à payer par les pèlerins à 4.300.000 FCFA, malgré la hausse du taux de change du dinar saoudien par rapport au Franc CFA.

Le Premier Ministre félicite également la Banque islamique du Sénégal (BIS), banque partenaire du Hajj, pour le préfinancement d’une partie des dépenses.

3. Problématiques résiduelles : Le Premier Ministre a pris note des problématiques résiduelles suivantes :

le recours par la plupart des organisateurs privés au système de collecte par avance du coût du Hajj auprès des futurs pèlerins pour préfinancer leurs activités, entraînant un déphasage entre le calendrier du Hadj et les délais y afférents,

les difficultés d’organisation des regroupements des voyagistes privés,

les difficultés liées à l’exploitation du portail électronique du Hajj géré par l’Arabie Saoudite et ayant fait l’objet de plusieurs innovations n’ayant pas été communiquées suffisamment à temps.

Au regard de ce qui précède, le Premier Ministre a pris les décisions, ci-après, à l’issue de la réunion interministérielle sur le Hajj 2025.

B- AU TITRE DES MESURES POUR UN BON DEROULEMENT DU HAJJ, EDITION 2025

1. J’engage le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le transport des pèlerins sénégalais par la Compagnie Air Sénégal en relation avec son partenaire, pour un quota théorique de 12.860 pèlerins, notamment le respect de la programmation des vols et des conditions optimales de sécurité et de confort.

2. J’invite le Ministre de la Santé et de l’Action sociale à prendre les mesures appropriées pour assurer la vaccination des pèlerins selon les protocoles sanitaires requis et l’encadrement médical requis pour toute la durée du pèlerinage ; dans ce cadre, augmenter le quota des médecins participant à l’encadrement médical durant le pèlerinage.

3. Je demande au Ministre des Finances et du Budget de restaurer la dotation budgétaire du Hajj à hauteur des crédits du dernier Hajj, en procédant à une allocation supplémentaire minimale de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA, au plus tard le 30 avril 2025.

4. J’engage le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à prendre les dispositions requises pour assurer l’exécution satisfaisante de toutes les diligences relatives à la délivrance des passeports et à la sécurisation des lieux d’enrôlement, de départ et d’arrivée ; dans ce cadre, augmenter le personnel de sécurité dans l’équipe d’encadrement du pèlerinage, dans le strict respect des règles en la matière fixées par le pays hôte.

5. Je demande au Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères de maintenir des échanges continus avec la partie saoudienne pour résoudre, à chaque fois que de besoin, les difficultés techniques liées à l’usage du portail électronique de gestion du pèlerinage mis en place par les autorités saoudiennes, pour l’accomplissement des diligences relatives notamment à la réservation des hôtels, des bus et du séjour au niveau des différents sites consacrés aux rites ; dans ce cadre, veiller au respect, par les opérateurs privés du pèlerinage, du calendrier fixé.

6. J’engage le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à prendre les dispositions nécessaires pour un contact continu avec le Ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, notamment pendant la période opérationnelle de préparation du pèlerinage, pour prendre en charge toute problématique ou contrainte rencontrée, au besoin en dépêchant une mission sur place ; informer, sans délai, le Premier Ministre pour toute problématique ou contrainte majeure rencontrée.

7. J’engage le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à :

faire exercer par la Délégation générale du Pèlerinage (DPG), une supervision rapprochée du respect systématique de la charte de regroupement pour les opérateurs privés ; faire prendre immédiatement les mesures correctives par le privé concerné,

faire prendre, par la DGP, les dispositions idoines en vue de mettre en place un dispositif de recueil des réclamations des pèlerins concernant le non-respect des clauses du cahier des charges par un opérateur privé ; tout incident en la matière doit faire l’objet d’un traitement approprié lors de l’évaluation de la performance dudit opérateur, pouvant déboucher sur le retrait de son agrément.

8. J’invite le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à veiller à ce que la DGP assure un encadrement de haute qualité des pèlerins, en impliquant les ressortissants et étudiants sénégalais en Arabie saoudite en situation régulière et remplissant les critères d’éligibilité, dans leur encadrement en terre saoudienne.

9. J’invite le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à engager, dans les deux mois suivant la fin du Hajj 2025, une large concertation avec tous les acteurs du pèlerinage, dans une approche inclusive et participative, en vue d’évaluer l’organisation de la présente édition.

10. Je demande au Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, sur la base des enseignements tirés, de mettre en place un dispositif pour le démarrage précoce des opérations du Hajj pour les prochaines éditions.

11. J’invite le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à exiger, à l’avenir, des opérateurs privés du pèlerinage, des garanties financières de paiement des charges de leurs pèlerins, comme préalable à l’attribution de quota.