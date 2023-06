Hamidou Anne : «D’une presse dressée pour la démocratie

D’une presse dressée pour la démocratie

Les médias sont au cœur de la vie démocratique. Dans des contextes comme le nôtre, où la tension est entretenue à la veille d’un scrutin présidentiel, le rôle de la presse devient plus crucial malgré les menaces récurrentes sur l’activité des journalistes. Celles-ci sont le fait des pouvoirs qui s’accommodent mal d’une presse libre, et donc trop intrusive au nom de la recherche et la divulgation d’informations d’intérêt général. Cela dit, il n’y a pas que les gouvernements qui menacent la presse, les puissances d’argent, des citoyens, notamment à travers l’usage des réseaux sociaux, rivalisent avec les journalistes pour travestir l’information, manipuler, diffamer et disséminer des infox au nom d’intérêts propres. Ces dangers qui assaillent la presse partout ne sauraient épargner les médias sénégalais pris entre plusieurs feux et dont certains ont tout simplement perdu le combat contre les nouveaux agresseurs de l’époque. Sous nos cieux, la politique politicienne, sans intérêts car dépouillée de l’impératif de servir les citoyens, touche également la presse entre accusations fallacieuses, menaces physiques et économiques et agressions verbales.

Il faut aussi reconnaître que la crise touche la presse sénégalaise, par la qualité du travail fourni, la précarité subie et le fait qu’une partie de cette presse ne se soucie plus d’informer juste et vrai, mais sert de rampe de lancement à des ambitions d’hommes et de femmes politiques.

Sur ce débat concernant la presse, il y a lieu d’évoquer la tribune de la centaine de journalistes sénégalais et hôtes étrangers vivant parmi nous qui disent «se dresser contre un troisième mandat». Je connais certains parmi les signataires, journalistes courtois et qui jusque-là de mon point de vue, exercent leur métier avec professionnalisme. Ils ont le droit d’avoir une opinion sur la marche de notre pays et de la partager avec le grand public.

Surtout si le sujet en question est au cœur de toutes les polémiques depuis quatre ans.

Comme si une malédiction avait frappé notre pays et que le seul débat digne d’être soulevé par les journalistes, intellectuels, politiques et autres activistes relevait non pas de l’école, de la culture, de l’agriculture, de la santé, mais d’une potentielle candidature présidentielle. De l’activiste interpellé pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, entre autres ; du diplomate soucieux de tout sauf de servir son pays avec dévouement,

réserve et professionnalisme ; de la politicienne dont la volonté de siéger au Perchoir s’est heurtée à un échec ; du journaliste arrêté et condamné pour des faits d’escroquerie ; toute cette nébuleuse se dit victime dans son malheur, de son opposition farouche au «troisième mandat».

Qu’il a bon dos ! Je disais donc qu’un journaliste a le droit d’être soucieux de notre démocratie et de vouloir en être un gardien orthodoxe. La presse est au cœur des convulsions politiques d’une Nation, elle est une pièce essentielle dans le moteur de l’avancée démocratique. Ici au Sénégal, elle est devenue fatalement le juge de paix des élections en partageant les résultats avec les citoyens, téléspectateurs, auditeurs et désormais internautes, dès la minute suivant la fermeture des bureaux de vote. Ce n’est pas au pays de Babacar Touré, de Mame Less Camara, de Diatou Cissé, de Babacar Sine, de Abdou Salam Kane, de Ibou Fall, que l’on va reprocher aux journalistes d’être piqués par le virus de la politique. A la différence près que ces derniers étaient ou sont irréprochables sur leur travail, étaient ou sont encore des professionnels aguerris soucieux d’informer juste et vrai, de veiller à l’équilibre dans le traitement de l’information et surtout de la véracité de celle-ci. Ce n’est pas le cas de certains des signataires de la tribune récente.

Parmi eux, des gens qui ne s’en cachent pas et depuis des années, ont mis leur média, leur réputation, leur honneur et personnalité au service de l’ascension politique d’un homme. Ils sont la caisse de résonance de son projet antirépublicain, violent et séditieux avec des tracts, rompus aux fake news, aux mensonges et à tous les excès et au service de l’idéologie de la guerre civile que prône le chef de file du parti Pastef.

Mais en démocratie, un journaliste a le droit de donner son avis. Traiter la centaine de pétitionnaires de corrompus, de vendus ne me semble pas être une attitude convenable. Il ne faudrait pas jeter l’anathème facilement sur les gens au motif que nous ne partageons pas leurs opinions. C’est emprunter les travers du parti Pastef, c”est mentir, salir et insulter des citoyens du fait de leur opinion. C’est avoir recours aux méthodes fascisantes d’un parti qui pousse l’intolérance jusqu’à agresser le grand artiste Demba Ndiaye Ndilane à Paris, au motif qu’il serait un militant ou sympathisant de l’Apr. Le parti Pastef, dans son entreprise, a décidé de décrédibiliser, voire déshumaniser toute personne qui serait opposée à son orientation. Laissons-leur ce sinistre chemin qui ne conduit qu’à l’impasse. Etre démocrate oblige à ne pas céder aux sirènes de l’intolérance qui conduit à la violence.

Deux phrases en revanche m’inquiètent dans le texte des pétitionnaires et interpellent ma conscience. La première est relative à la demande pour la presse de ne pas «participer à amplifier le débat via ses canaux». La seconde est plus explicite : «Alors, comment pourrions-nous admettre que vous véhiculiez vos éléments de langage par notre biais pour faire accepter auprès de l’opinion votre contradiction ?» Le journaliste n’a-t-il pas comme devoir de donner la parole à toutes les sensibilités dans le cadre d’un débat démocratique ? Au nom de quoi, ceux qui publient une tribune exprimant une opinion sur une troisième candidature voudraient-ils censurer, car ils sont les tenanciers des ondes et colonnes, toute opinion contraire ? En démocratie, il est loisible à tout citoyen de dire qu’il est contre un deuxième, troisième, voire quatrième mandat. Ce même droit peut être exercé par ceux-là qui considèrent que la limitation des mandats est un non-sens, une hérésie. Le rôle de la presse, contrairement à celui que semblent se donner les signataires de la tribune, est de garantir le caractère audible de chaque idée et de permettre l’expression de toutes les sensibilités.

Ces mêmes journalistes, dès 2019, ont donné la parole à Sory Kaba, Moustapha Diakhaté et Moussa Diop qui, bien que membres de la majorité, ont exprimé leur opposition au troisième mandat avant d’être remerciés. D’ailleurs, où était Mme Aminata Touré, qui se veut égérie des anti-troisième mandat, alors qu’elle n’est que la Mata Hari de YouTube, quand ses trois camarades étaient démis ?

Ces mêmes journalistes tendent le micro à M. Sonko qui menace de mort le chef de l’Etat, traite Mme Adji Sarr de «guenon» et Oumar Maham Diallo de «lâche». Sont-ce des opinions plus respectables que celles encourageant une troisième candidature ? Menacer civils et militaires et accuser de tentative d’assassinat la police républicaine sont-ils des opinions à amplifier ? Ces injures et menaces sont-elles plus respectables et diffusables qu’un point de vue argumenté ou pas sur une éventuelle troisième candidature ?

Nous avons la tradition d’une presse forte, avec des journalistes de qualité et de grande vertu, qui ont contribué, aux côtés des syndicats et autres forces sociales, aux grandes conquêtes démocratiques. La presse s’est affaiblie malgré la libéralisation et la pluralité médiatiques. Mais pour que notre démocratie puisse enfin atteindre un niveau final de maturité, la presse a à faire son aggiornamento et se conformer aux standards démocratiques et républicains qui appellent d’elle davantage de responsabilité et de hauteur, de qualité et de professionnalité.

C’est cette presse forte qui jouera son rôle d’arbitre des élégances de la démocratie sénégalaise qui, comme toutes les autres, dans les sociétés ouvertes, traverse des troubles. Une presse divisée, à la remorque des réseaux sociaux, entre clans et coteries, et où règne le culte du désordre et de la désinformation organisée, en plus de sa fragilité économique, contribue fatalement à l’ensauvagement de la société.

Par Hamidou ANNE