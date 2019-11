Hapsatou Sy a accouché d’un petit…

C’est elle-même qui l’annonce sur les réseaux sociaux

« Ce 15 novembre à 5h12 notre petit Isaac, tant attendu, arrivait enfin ! Isaac est un petit scorpion ascendant balance. Maman va très bien et a été très forte. Comme je le disais lors de la naissance de ma fille j’ai tellement de respect pour vous les femmes si puissantes et courageuses qui donnez la vie. Et bravo au personnel médical aussi dont on parle peu mais qui reste très précieux. Nous avions plusieurs idées de prénoms… Hapsatou m’a proposé Isaac et j’ai tout de suite aimé ! Par ailleurs après quelques recherches de papa : Isaac, de l’hébreu « tsahaq » se traduit par « rire »… ! Très positif pour un début d’histoire ! Un prénom universel car Isaac, « fils d’Abraham et de Sarah » a marqué la religion musulmane et chrétienne… Alors merci la vie et merci à vous toutes et à vous tous pour vos messages tendres, doux et apaisants @hapsatousy. »