Serigne Ahma Mbacké Inzaghi épouse la magistrate…

Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké plus connu sous le nom de Serigne Ahma Mbacké Inzaghi a demandé et obtenu la main de Sokhna Maimouna Thioune. Le mariage entre cette jeune magistrate en fonction au Tribunal Régional de Louga et le petit –fils du défunt Khalife Général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, a été scellé ce dimanche dans une mosquée de Ouakam, à Dakar. L’on a pu noter une forte délégation de Serigne Moustapha Mbacké Maty Lèye(le Khalife de Serigne Sidy Moctar Mbacké ) conduite par son frère Serigne Sidy Mbacké Maty Lèye. Certains gens du barreau comme Me Khassimou Touré ont également pris part à la cérémonie.

Disons que cette magistrate rompue à la tâche est la fille d’un Commandant de la Gendarmerie à la retraite. A monsieur et madame Mbacké, nous souhaitons un heureux ménage et tout une tapée de bouts de bois de dieu.