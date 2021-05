Hausse du prix de la viande de bœuf et de Mouton

Les prix de la viande de mouton et de bœuf ont connu une hausse vertigineuse entre la période de Korité et la fin du mois de Mai. Le prix du kilogramme de la viande de mouton est passé de 3500 f à 5000 f en moins de 15 jours. Soit une hausse de 1500f sur le prix du kilogramme de la viande de mouton et une hausse de 500 voire 1000 f sur le prix de la viande de bœuf.

Selon certains vendeurs de viandes, trouvés au niveau du marché foirail de Diamaguene, câblés par Seneweb, les taxes sur les véhicules transportant les moutons, et le blocage des éleveurs au niveau des frontières du Mali et de la Mauritanie du fait de la covid sont les causes de cette flambée des prix.

Du côté des clients, le constat est unanime ! Tout ce qui va dans le panier de la ménagère (Huile, Viande, Poulet, Poisson) a connu une hausse ces derniers jours.

Les vendeurs de viandes au niveau des foirails interpellent le ministre de l’Elevage pour négocier la réouverture des frontières avant la période de la Tabaski.