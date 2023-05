Huer Khalifa Sall…c’est étaler la faiblesse de vos arguments, selon

Manifestation du F24 de cet après-midi, pourquoi huer Khalifa Ababacar Sall? Quel sacrilège politique ! Je vous dis non, je m’indigne et m’offusque ! Khalifa Ababacar Sall est un homme d’honneur, un homme de valeur, un militant infatigable de la cause des Sénégalais qu’il a consacrée toute sa vie ! Khalifa Ababacar Sall est à l’avant-garde de tous les combats pour la défense de notre démocratie et de nos libertés. Il personnifie la constance, la hauteur et la dignité !

Hué Khalifa Ababacar Sall, c’est étaler la faiblesse de vos arguments. Hué Khalifa Ababacar Sall, c’est accepter que vous n’êtes pas à la hauteur de son ambition pour ce que nous avons en partage : l’État et la nation sénégalaise. Hué Khalifa Ababacar Sall, c’est montrer son manque de respect et d’éducation. En politique, les huées ne sont jamais signes de force, mais d’affaiblissement, le dernier refuge des perdants.

Khalifa Ababacar Sall a su conquérir et mériter la sympathie des patriotes, les vrais patriotes, je veux dire, loin de la camisole de force idéologique sur fond d’intolérance.

Nous sommes différents des affidés prêts à suivre toutes les aventures les yeux fermés. Khalifa Ababacar Sall a conquis notre estime par sa capacité à formuler des exigences pour la consolidation de notre démocratie. Depuis 2000, constant dans l’opposition, il a été de tous les combats majeurs de l’histoire du Sénégal.

Il y a des moments où même la carrière politique est accessoire. Il faut savoir mépriser les honneurs pour mériter ceux de l’histoire. Khalifa Ababacar Sall a consenti des sacrifices au nom du peuple pour un espace politique apaisé et non pour être un acteur d’un chaos qui risque de plonger le pays dans des lendemains incertains. Ici, s’il y a quelque chose à célébrer, c’est la dignité de Khalifa Ababacar Sall, sa posture dans l’épreuve. Le reste, c’est du pipeau. Désolant, le comportement des « hueurs » de la Place de la Nation.

Khalifa Ababacar Sall restez debout !

Vous le huez, nous l’applaudissons !

Par Falilou Coundoul