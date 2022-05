Ibrahima Sène : « L’objectif de Yewwi est de raccourcir le mandat en cours de Macky Sall »

Arrêter la surenchère verbale de la violence…Par Ibrahima Sène

Il faut rappeler à BBY de ne pas tomber dans le piège de YEWWI, en le suivant dans la surenchère de violence verbale, qui pourrit le climat politique et social; il faut se rappeler l’objectif de YEWWI qui est de raccourcir le mandat en cours du Président Macky SAll, en créant un chaos dans la rue, afin d’inciter l’armée à prendre le pouvoir pour rétablir l’ordre, et mettre en place un gouvernement de transition devant préparer la présidentielle de 2024, à laquelle, BBY chassé du pouvoir ne peut plus participer. Ce piège infernal de PASTEF et de YEWWI appuyé par les autres forces de l’opposition devrait être contré en faisant confiance au CC, seul habilité à gérer, dans l’intérêt supérieur de la Nation, le contentieux préélectoral actuel occasionné par le dépôt des listes de candidature. BBY devrait se taire, après avoir saisi le CC pour un recours en annulation, de même que YEWWI et tous les autres recalés ou menacés d’être recalés; La surenchère verbale de la violence doit être dénoncée avec force par tous les républicains et démocrates de ce pays.

Ibrahima SENE PIT-SENEGAL

Dakar le 23 mai 2022