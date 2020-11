Idrissa Seck célèbre la Femme !

A l’occasion, ce 25/11/20, de la célébration de la FEMME, actrice de paix mais objet de violences de toutes sortes, souvent impunies, il me plait de rappeler ce qui fut dit il y a 14 siècles : « Et qui te dira ce qu’est une FEMME ? C’est une créature dans laquelle Nous avons déposé un grand bien ». Dans le sillage de ce 20e anniversaire de la Résolution 1325, prions, engageons-nous et œuvrons davantage pour que son rôle de moteur de tout progrès socio-économique lui soit dûment reconnu et que le respect de ses droits puisse impulser une nouvelle dynamique de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde.