Macky dit stop à la violences faites aux femmes !

Même s’il a criminalisé le viol et la pédophilie, le Président Macky Sall reste préoccupé par les violences faites aux femmes et aux filles, liées entre autres à la violence conjugale, la violence sexuelle, le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines.

Selon L’AS, le chef de l’Etat a exprimé hier, sur son compte twitter, tout son soutien sans faille aux acteurs, institutions locales qui travaillent sans relâche pour la protection des femmes partout dans le monde, particulièrement au Sénégal. Pour le chef de l’Etat, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes devrait être une occasion de faire le point sur les avancées considérables en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et sur les innombrables défis qui nous attendent.

Macky Sall estime en outre que la loi criminalisant le viol et la pédophilie étoffe et consolide notre arsenal juridique, et contribue ainsi à l’éradication de toutes les formes de violence basées sur le genre.