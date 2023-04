Idrissa Seck : « Pâques est une période de pardon »

Cher(e)s compatriotes chrétien(ne)s

En ce jour béni, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques dans la paix et le bonheur, et une belle célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Que cette occasion soit une source de renouveau et de réjouissance pour vous et vos proches.

Dans notre diversité et notre unité, en tant que Sénégalais, nous reconnaissons et célébrons la beauté de toutes les confessions et traditions religieuses.

Pâques est une période de pardon, de réconciliation et de renouveau, et il est de notre devoir commun de travailler à la construction d’une société plus harmonieuse et inclusive.

Les enseignements de l’islam et du christianisme mettent tous deux l’accent sur les valeurs de compassion, de respect et d’amour pour toute l’humanité, et nous pouvons et devons continuer à promouvoir ces nobles principes, à travers nos actions et nos travaux communs.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête bénie et paisible.

Idrissa SECK

Président du parti Rewmi