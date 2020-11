Idrissa Seck : Un homme prêt à tout pour de l’argent

Idrissa Seck est-il le nouveau visage de la trahison au Sénégal ?

Macky montre la face cachée de Idy…

La douche a été froide. Les Sénégalais se trouvent toujours assommés. Les changements attendus en profondeur se sont véritablement transformés en eaux de boudins. Des faucons insignifiants dont personne n’aurait dû entendre parler, sauf que Macky Sall est Président de la République, dictent à présent leurs lois au Sénégal. Les valeurs se perdent avec les faucons au pouvoir. Au Sénégal, plus aucune valeur, la trahison est même devenue le permis de la récompense.

Le Président de la République Macky Sall a choisi de démettre à son poste Mme Aminata Touré qui lui a toujours été fidèle, malgré les aléas pour promouvoir à la Présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck. Un homme politique qui ne lui a jamais fait des cadeaux. Alors qu’il avait été porté au pouvoir au second tour de l’élection présidentielle en 2012 par une forte coalition au détriment de Me Abdoulaye Wade, Macky Sall s’était vu très tôt trahir par Idrissa Seck, le Président du Rewmi qui a créé une fronde au sein de la coalition présidentielle.

Idrissa Seck venait de trahir le Chef de l’Etat Macky Sall. Il n’en est pas à son premier coup d’essai. L’histoire retiendra les circonstances dans lesquelles, sa séparation s’est produite avec l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade qui avait placé toute sa confiance en lui en le nommant puissant ministre d’Etat, directeur de cabinet du Chef de l’Etat, à qui il avait confié les fonds publics de la Présidence de la République, puis Premier ministre. L’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade ne parvient toujours pas à se remettre de tous ses espoirs placés à Idrissa Seck et qui ont finalement été trahis.

Alors qu’il a bénéficié d’une large coalition regroupée autour de lui, lors de l’élection présidentielle de 2019 qui lui a permis de finir deuxième, Idrissa Seck négociait depuis en douceur avec le Président de la République Macky Sall. Ce faisant, il a trahi tous ses alliés de la coalition « Idy 2019 » qui plaçaient leur confiance en lui. Idrissa Seck gardait tout son silence durant cette longue période faite de crises traversée par le Sénégal, pour négocier en cachette avec le Président de la République Macky Sall. Il peut ainsi se refaire une santé financière en devenant Président du CESE, car bénéficiant de fonds politiques.

Tout se résume. Idrissa Seck finit de se montrer sous son véritable visage. Un homme machiavélique, gagné par sa voracité pour l’argent et sa malhonnêteté.

La rédaction de Xibaaru