Incroyable ! il asperge son chien d’essence et le brûle vif

C’est un acte de cruauté animale horrible que rapporte 30 Millions d’Amis. L’association de défense des animaux a annoncé jeudi qu’un chien avait succombé à ses blessures après avoir été «brûlé vif» mi-février par l’un de ses détenteurs à Teil. Baptisé Tyler, le Pinscher de deux ans avait été recueilli par la SPA Les Amandiers à Lavilledieu (Ardèche), afin d’être sauvé, en vain. D’après le collectif, les circonstances exactes de cette affaire «restent floues».

C’est un voisin qui serait venu au secours de l’animal pour éteindre le feu à l’aide d’un seau d’eau. Une enquête est toujours en cours pour en déterminer l’exactitude. Mais selon 30 Millions d’Amis, les propriétaires du chien étaient déjà suspectés de plusieurs faits de maltraitance avant cet acte. Une plainte pour acte de cruauté et sévices graves a été déposée et la Fondation 30 Millions d’Amis se porte partie civile.

«Il s’est battu jusqu’à son dernier souffle. Il a vécu un véritable martyr. C’est d’une cruauté inouïe. Tous les jours, cela nous faisait si mal de le voir comme ça. C’était un chien adorable. Il ne se plaignait même pas.», a réagi la responsable du refuge. Le vétérinaire a fait état de «brûlures profondes et étendues à plus de 50% du corps de deuxième degré pour la moitié, troisième degré pour l’autre moitié». Dans la zone centrale, «la peau est cartonnée » tandis que sur le dos et le flanc gauche « les poils ont été brûlés».