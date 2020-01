Il danse bien mais son slip déchiré gâte tout…

SLIP DÉCHIRÉ C'EST PAS GLAMOUR! 👖🕺🏽👀Ce danseur ô combien volontaire est à fond / il a trouvé la bonne partenaire qui se laisse faire /Personne n'intervient pour lui signaler le désagrément / en somme il vit un grand moment de solitude / quand on a un boxer made in china cela peut se produire / mais si on porte son pantalon comme tout l'monde l'incident est clos / cela dit s'il est en pénurie de slip on peut comprendre / sinonje le soupçonne de l'avoir fait exprès. L🤣L

Publiée par Francky Vincent sur Mardi 17 décembre 2019