Il découvre 40 ans après que son fils n’est pas le sien…il lui demande de rembourser

Il demande à son fils de rembourser la dot payée pour sa mère après avoir fait une terrible découverte…

Un homme de 78 ans réclame le prix de la dot qu’il a payée pour sa femme après avoir découvert que son fils de 49 ans n’est pas biologiquement le sien.

Wilson Shirichena de Mhondoro au Zimbabwe, qui a été amené à croire que Milton Shirichena était son fils biologique au cours des quatre dernières décennies, est toujours sous le choc après la découverte surprenante.

Des publications locales ont rapporté que Wilson avait allégué que son supposé « fils » Milton avait reçu la visite de son vrai père, qui lui avait dit qu’il était son fils avant de mourir. Il demande maintenant le remboursement de la dot payée pour sa mère puisque ses beaux-parents sont tous morts.

Wilson a dit : « Quand on m’a dit cela, j’ai eu le cœur brisé d’apprendre que ma chère épouse me cacherait cela pendant 43 ans. J’exige maintenant que l’on me rembourse mon argent puisque j’ai payé des dommages-intérêts qui auraient dû être payés par son père biologique, qui a mis ma femme enceinte avant notre mariage.

« Ma femme ne se sent pas bien. Elle a une maladie mentale et tous mes beaux-parents sont morts. Alors Milton devrait me rembourser mon argent à la place de son père.

Milton a cependant nié les allégations selon lesquelles il aurait parlé à son supposé « père biologique » alors qu’il était encore en vie.

Il a dit : « Je ne peux pas nier qu’il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles je ne suis pas le fils de Wilson, mais nous n’en avons jamais parlé. S’il a la preuve de ce qu’il dit, alors il devrait suivre les procédures appropriées qui doivent être suivies plutôt que de me poursuivre comme un chien. »

Source RDJ