L’enfant de 3 ans tombe de son vélo…on lui coupe les 2 jambes

Beauden, 3 ans, se fait amputer des deux jambes après une chute à vélo

Le drame s’est produit le mois dernier lors d’un séjour familial en camping à San Diego, en Californie (Etats-Unis).

Beauden, 3 ans, faisait du vélo lorsqu’il a fait une chute et s’est écorché le genou.

Les parents ont nettoyé sa plaie et ont appliqué un bandage autour de sa blessure.

Le soir même, l’enfant s’est endormi plus tôt que d’habitude, et le lendemain, il était trop fatigué. Le matin suivant, le garçon avait de la fièvre et son genou avait enflé.

Très rapidement, son état s’est aggravé et il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital. «Tout son corps était en train de s’arrêter. Les médecins pensaient qu’ils allaient le perdre», témoigne son papa.

Le garçonnet souffrait d’une infection à staphylocoques au genou qui s’est étendue à ses jambes et à toutes ses extrémités. Les médecins n’ont pas eu le choix de lui amputer les deux jambes et quelques-uns de ses doigts pour ne pas que l’infection s’aggrave.

Beauden a subi 17 opérations en 6 semaines. Il est toujours en soins intensifs mais se porte bien.

Une page GoFundMe a été créée afin de venir en aide à la famille qui fait face à d’importants frais médicaux. 150.000 $ ont déjà été récoltés.

«Il a perdu deux doigts de sa main gauche et peut-être une partie de son pouce. Tous ses autres doigts sont pliés et raides. Il va avoir besoin de beaucoup de physiothérapie pour les redresser et les faire travailler à nouveau.» peut-on lire sur la page de collecte de fonds.