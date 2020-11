Il utilise un faux compte pour draguer sa femme…Elle accepte de coucher avec lui

Il utilise un faux compte pour discuter avec sa femme et elle accepte de coucher avec lui

Un Sud-africain a utilisé un faux compte pour discuter avec sa femme.

Sa femme ne se doutant pas qu’elle discutait avec son époux et pensant avoir affaire à un inconnu a facilement accepté de coucher avec l’homme inconnu qu’elle n’a jamais rencontré auparavant.

Lisez l’histoire complète de l’homme ci-dessous:

«Ma femme a rencontré quelqu’un sur Facebook, leur truc dure maintenant depuis près de 4 semaines. Le gars est au chômage, dès que je pars au travail, ils commencent à discuter, elle lui envoie des crédits de téléphones et de l’argent.

La semaine dernière, elle m’a parlé de sa tante malade et elle avait besoin d’argent à lui envoyer, c’était un mensonge, elle a envoyé R500 (17500 FCFA) à son mec. Elle a dit au gars qu’elle était contente de moi et qu’elle faisait ça juste pour le plaisir. Ils ont parlé de sexe et ils ont accepté de le faire lors de leur premier rendez-vous, le gars a dit à ma femme de ne pas coucher avec moi pendant au moins une semaine avant le jour parce qu’il la voulait fraîche. Depuis la semaine dernière, elle me dit qu’elle est pas ok de coucher avec moi. Ils se rencontreront jeudi et elle ne sait pas que je suis le nouveau gars avec un faux compte. “