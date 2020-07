Ils font le Buzz au Sénégal…Cissé Lô, Aby Ndour, Babacar Ngom et Abdou Karim Sall

Ils font le buzz ces temps-ci et tiennent le Sénégal en haleine. Ce sont Cissé Lô et ses injures, Aby Ndour et ses hallucinations et Babacar Ngom et sa mauvaise communication…Mais surtout le ministre Abdou Karim Sall et les gazelles. Au Sénégal, il ne se passe un seul jour sans que les 4 personnages précités ne se trouvent à la UNE des quotidiens de la place…Ils font carrément le buzz…mais un buzz inutile en ces temps de pandémie

Moustapha Cissé Lô, Babacar Ngom, Aby Ndour, Abdou Karim Sall : Les gaffeurs de la République

Il y en au Sénégal, une catégorie d’individus qui aiment faire le buzz. Des individus qui cherchent à se distinguer de toutes sortes. Quitte à injurier, à calomnier, à chercher à faire du mal. Il faut qu’ils se mettent au-devant de la scène pour tenir tout le Sénégal en haleine.

Tout le monde a vu la manière par laquelle, le député Moustapha Cissé Lô s’en est pris pour occuper ces derniers temps, le devant de la scène. Réputé pour ses injures à l’endroit des autorités qui ne sont pas dans ses grâces, Moustapha Cissé Lô reste fidèle à ses habitudes.

Elle ne profère pas d’injures, mais aime accuser à tort et à travers. Aby Ndour sort de son silence et se met subitement à avoir des hallucinations. Et c’est Pierre Goudiaby Atépa qui en prend pour son grade. Le célèbre architecte et homme d’affaires est accusé par la chanteuse de lui avoir fait des propositions indécentes. Aby Ndour accuse également la maison de restauration KFC de vouloir s’accaparer de l’espace qui lui est attribué dans le domaine maritime pour y étendre ses activités.

Quant à Babacar Ngom, il s’est projeté tristement au-devant de la scène. L’homme d’affaires accusé de toutes parts, et qui se sent acculé, multiplie les maladresses. Le comble, c’est lorsqu’il se met à sélectionner les organes de presse qui doivent assister à son point de presse. Comme pour montrer à l’opinion qu’il tient sa presse.

C’est le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall qui remporte cependant la palme. Abdou Karim Sall fait le buzz avec les gazelles Oryx qu’il a fait sortir des parcs nationaux pour les transférer dans sa ferme privée. Au cours de leur transfert, deux de ses gazelles ont été déclarées mortes.

Quelles gaffes que nous font ces personnages comme si le Sénégal n’en avait pas assez avec la pandémie à covid-19 qui sévi.

