Imam Kanté crache du feu sur les détracteurs de Jamra

Depuis quelques jours l’ONG Jamra est attaqué de tout bord. Suffisant pour faire sortir de son silence l’imam Ahmadou Makhtar Kanté. Selon lui jusqu’à preuve du contraire, Jamra et d’autres associations, comme And samm jikkoyi, mènent un combat noble pour la préservation de nos valeurs religieuses à l’échelle de l’espace public.

« Admettons que les parents ont démissionné, chose à vérifier, raison de plus pour ne pas laisser les enfants et adolescents à la merci de gens qui se cachent derrière la laïcité et la liberté de création pour les abrutir et les pervertir. Jusqu’à preuve du contraire, Jamra et d’autres associations comme and samm jikkoyi mènent un combat noble pour la préservation de nos valeurs religieuses à l’échelle de l’espace public.

Comme dans tout combat, il y a des hauts et des bas, des hésitations, des erreurs, des arbitrages complexes à faire, etc, que ceux et celles qui ne sont pas dans le combat ne peuvent même pas s’imaginer. Ceux et celles qui croient à ce combat n’ont qu’à aider à son succès comme ils et elles le peuvent et c’est tout. A défaut de les soutenir et de les respecter, il faut au moins leur foutre la paix. Maintenant, si nos valeurs doivent être à la marge de notre espace public au nom de la laïcité, il faudra alors préparer un grand Jihad contre elle », a écrit l’imam Kanté sur Fcaebook.