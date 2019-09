« Nous avons maintenant une grande mosquée accessible de tous les quatre côtés avec des routes en 2/2 voies éclairées et en plus sécurisées », a relevé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm qui s’exprimait en marge d’une visite qu’il effectuait sur les chantiers des travaux de voirie menant à la nouvelle mosquée Massalikul Djinane. Toujours selon le ministre « 5 km de voirie ont été réalisés avec un projet d’assainissement pour les eaux usées afin de mettre hors d’eau cette grande mosquée et ses alentours ». Il a rappelé que le montant global de la contribution de l’État du Sénégal « pour cet important projet est estimé à 7 milliards » de francs CFA.