Un bus Tata a été incendié, hier, à Yarakh. Le chauffeur parle d’une attaque au cocktail Molotov perpétrée par des hommes encagoulés. Réagissant, Cheikh Bamba Dieye affirme que : « Incendier un véhicule bondé de citoyens Sénégalais est un acte criminel, gratuit. De toute évidence, l’objectif visé par cet acte lâche et ignoble est de rendre impopulaire les revendications légitimes des démocrates et patriotes », a-t-il écrit sur Twitter.

Le leader du Fsd/BJ condamne avec la dernière énergie, « cet acte cruel et exige des autorités l’ouverture immédiate d’une enquête afin que les auteurs soient interpellés et que la loi leur soit appliquée dans toute sa rigueur ». Poursuivant, il note que : « cet acte ignoble n’est pas sénégalais. Nous devons tous défendre notre idéal de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Nous présentons nos condoléances attristées aux familles des deux victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ».