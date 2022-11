Incident à l’Assemblée : Diouf Sarr sermonne ses collègues députés

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf Sarr a fortement regretté les incidents qui se sont produits, ce dimanche à l’Assemblée nationale lors du vote du ministère de l’Intérieur suite aux propos injurieux tenus par la députée Amy Ndiaye à l’endroit du guide des Moustarchidine Wal Moustarchidaty. Profitant de son temps de parole, il a sermonné ses collègues députés en ces termes :

« Nous sommes tous des acteurs politiques et ce pays ne nous appartient pas. Et je pense aux générations futures qui ont besoin de repères et d’exemples. Il est extrêmement important que nous remettions en question par rapport à ce que nous faisons », a-t-il plaidé. Avant de saluer le travail des forces de l’ordre. « Si la drogue ne circule pas et ne va pas jusqu’aux portes de nos écoles pour menacer nos enfants, c’est parce qu’il y a des hommes et des femmes qui se battent tous les jours. Ils méritent respect et considération », a dit Diouf Sarr repris par Actusen.