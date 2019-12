Après les crèmes, place aux pilules pour femmes enceintes

C’est la nouvelle tendance alarmante au Ghana : prendre certaines pilules pendant la grossesse pour mettre au monde un bébé à la peau claire.

L’an dernier, le Ghana déclarait la guerre à l’industrie du blanchiment de la peau avec une toute nouvelle législation beaucoup plus stricte. La Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana a ainsi décidé d’interdire l’importation de tous les produits éclaircissants contenant de l’hydroquinone (poudre cristalline blanche, inodore, utilisée pour ses propriétés antioxydantes). Toutefois, cette interdiction n’a pas été étendue aux publicités, et les crèmes et les lotions fleurissent toujours sur le marché. Mais c’est une toute nouvelle tendance qui inquiète désormais les autorités ghanéennes : la prise de pilule pendant la grossesse pour éclaircir la peau des nouveau-nés.

La FDA du Ghana a ainsi décidé d’alerter les femmes enceintes des dangers d’utilisation de telles pilules, interdites à la vente. Les autorités ghanéennes ont dès lors décidé de traquer et de poursuivre en justice les entreprises et les individus en possession des comprimés illicites, qui franchissent clandestinement les frontières.